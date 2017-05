Junge Kärntnerin schreibt eigenes Musical

Die 20-Jährige Carolin Anna Pichler hat ein eigenes Musical geschrieben und produziert. Akteure aus zwölf Ländern wirken bei ihrer Produktion mit. Am Samstag hat ihr Musical mit dem Titel „Der Schlüssel zum Glück“ im Konzerthaus Klagenfurt Premiere.

Mit 14 Jahren begann die junge Kärntnerin bereits, Songs zu schreiben. „Angefangen hat alles mit meinem alten Klavier“, erzählt die heute 20-Jährige. Mit der Zeit habe sie sich weiter entwickelt, Songs für die Schülerband geschrieben und schließlich das Musical mit dem Titel „The Key of Happyness“ - also der Schlüssel zum Glück. Das Musical hat am Samstag Premiere im Konzerthaus Klagenfurt.

Privat

Musical in Englisch und in Deutsch

Es handelt von zwei Studenten, die - von ihrem Traum getrieben - beide in Las Vegas landen. „Dort finden sie sich und eben auch gemeinsam den Schlüssel zum Glück“, so die junge Musical-Schreiberin. Eine Besonderheit im Musical ist, dass die gesprochenen Texte in Deutsch sind und die Songtexte in Englisch. „Das gibt es so bestimmt in keiner anderen Musical-Originalkomposition“, so Carolin Anna Pichler.

Sendungshinweis: „Servus, Srecno, Ciao“, 3.5.17

„Der Teamgeist stimmt“

Im Musical spielen 60 Akteure aus zwölf Nationen mit. „Das sind alles Studenten der Alpen-Adria-Universität oder vom Konservatorium. Sie spielen im Orchester oder eben auf der Bühne. Viele meiner Freunde sind mit dabei. Da geht man dann oft nach den Proben einen Kaffee trinken. Der Teamgeist stimmt.“

Privat

Privat

Kindertheaterstück entsteht

Finanziell ist die junge Kärntnerin bei der Produktion ihres Stücks ein „kleines Wagnis“ eingegangen, wie sie sagt. „Wir rechnen damit, dass bei den Aufführungen die Hälfte der Sitzplätze besetzt sein werden.“ Die Produktion sei aber vom Land Kärnten gefördert worden. Ihr nächstes Projekt ist bereits in Planung. Carolin Anna Pichler schreibt die Musik für ein Kindertheaterstück, das im Sommer am Katschberg aufgeführt wird.

Das Musical „The Key of Happyness“ wird im Konzerthaus Klagenfurt am 6., 11. und 12. Mai jeweils ab 19.30 Uhr, sowie am 8. Mai ab 10.00 Uhr und am 12. Mai ebenfalls ab 10.00 Uhr gezeigt.