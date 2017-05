Steuertricks kosten Staat Millionen

Die Arbeiterkammer (AK) kritisierte am Mittwoch die Superreichen und Großkonzerne. Sie würden Steueroasen und gesetzliche Schlupflöcher auf Kosten des staatlichen Gemeinwohls ausnutzen. Vor allem digitale Wirtschaftsriesen müssten besteuert werden, so die AK.

Starbucks, Google oder Apple – alle kennen diese Marken, kaufen gerne deren Produkte. Die Kehrseite der Medaille ist, dass diese und viele andere multinationale Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen wie Irland oder Malta umleiten. In der EU werden jährlich 1.000 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen und über Briefkastenfirmen am Fiskus vorbeigeschleust. Zum Leidwesen des österreichischen Sozialsystems, wie der Kärntner AK-Präsident Günther Goach am Mittwoch sagte: „Unter diesen Praktiken leiden der Staat, dem diese Steuern entgehen, Klein- und Mittelbetriebe, die dadurch einen Wettbewerbsnachteil erfahren und nicht zuletzt die Arbeitnehmer, die diesen Steuerentfall ausgleichen müssen.“

Körperschaftssteuer für Google & Co

Eine Lösung sei laut AK-Steuerexperte Otto Farny die Besteuerung des Umsatzes der digitalen Wirtschaftsriesen. „Wenn zum Beispiel Google vom Weltumsatz zwei Prozent in Österreich macht, dann können wir vom Weltgewinn auch zwei Prozent besteuern, dann würde auch Google und auch Amazon irgendeine Art von Körperschaftssteuer in Österreich bezahlen.“ Die Briten hätten das bereits umgesetzt, so Farny.

Maßnahmen gegen Steuerflucht würden von der Politik viel zu zögerlich angegangen, es brauche eine verstärkte Zusammenarbeit mit internationalen Steuerverwaltungen, schwarze Listen und auch eine Jugendbeschäftigungsoffensive. Dann würden sich viele Probleme in Europa lösen, so Farny. In Österreich komme der Großteil des Steuerkuchens - nämlich 58,7 Prozent - von den Arbeitnehmern, während Vermögen mit 1,2 Prozent und Gewinne mit 12,4 Prozent nur gering besteuert würden, sagte AK-Direktor Winfried Haider.

Ausstellung über die Steuertricks

Unter dem Titel „Steuertricks: Wer bietet weniger?“ will die AK in einer Ausstellung Misstände aufzeigen. Zu sehen ist die Ausstellung im Gebäude der Klagenfurter Arbeiterkammer noch bis zum 30. Juni, jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr.