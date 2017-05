Alles neu beim VSV

Der VSV hat am Dienstag bekanntgegeben, wer die kommende Saison neu mit den Adlern bestreiten wird. Es kommen Matt Register, Lukas Herzog, David Kickert und Ryan Glenn. Corey Locke ist nicht mehr mit dabei.

Neu im Dress der Adler wird in der kommenden Saison der kanadische Verteidiger Matt Register von den Colorado Eagles aus der East Coast Hockey League sein. Register ist 1,88 Meter groß und 27 Jahre alt. Er wechselt in der kommenden Saison erstmals nach Europa. In der laufenden Saison bekam der Kanadier die Auszeichnung für meisten Punkte eines Verteidigers.

Locke nahm Verlängerung nicht an

Stürmer Corey Locke nahm das Angebot des VSV einer zweijährigen Verlängerung seines Vertrages nicht angenommen. Ein Hauptgrund war laut Verein, dass die Familie für die Tochter eine rein englischsprachige Erziehung wollte. Der VSV konnte zwar einen Schulplatz an der renommierten International School Carinthia für das zweite Jahr des Vertrages bekommen, jedoch gibt es keinen entsprechenden Kindergartenplatz für das erste Jahr.

Nur Österreicher im Tor

Die Villacher werden in die kommende Saison mit einem rein Österreichischen Torhüterduo starten. Neben Lukas Herzog haben die Adler heute die Verpflichtung von David Kickert bekannt gegeben. Der 23 Jahre alte Wiener ist mit den Vienna Capitals in der abgelaufenen Saison Meister geworden, hat im Playofffinale gegen KAC eine entscheidende Rolle gespielt. Aus Bozen kommt auch noch als Verteidiger der Kanadier Ryan Glenn dazu.

