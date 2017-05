Vater soll Tochter missbraucht haben

Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs hat sich ein 41-jähriger Villacher vor einem Schöffensenat verantworten müssen. Der Mann bestreitet die Vorwürfe und spricht von einem Racheakt. Das Mädchen sei in die Drogenszene abgerutscht.

Die Staatsanwältin fasste zusammen, was dem angeklagten Villacher vorgeworfen wird. Er soll seine heute 16 Jahre alte Tochter schon als Achtjährige aufgefordert haben, sich auszuziehen. Dann soll er sie unsittlich berührt haben, einige Jahre später soll es auch zum Beischlaf gekommen sein. Noch im vergangenen Jahr soll er sie beim Autofahren betastet haben.

Die Vorwürfe wiegen schwer, dem Vater drohen bis zu zehn Jahre Haft, denn zum sexuellen Missbrauch käme dazu, dass er das Autoritätsverhältnis zu seiner Tochter ausgenutzt hätte. Der Elektriker sagte, er habe ein sehr gutes, inniges Verhältnis zu dem Mädchen gehabt, als die Lebensgemeinschaft mit der Mutter und den weiteren drei Buben noch intakt war. Das war vor dem Jahr 2011.

Tochter soll Vater gedroht haben

Später habe es auch noch gute Kontakte gegeben, das Mädchen sei aber in die Drogenszene abgerutscht. Als der Vater dahinterkam, dass sie es schon mit der Kriminalpolizei zu tun bekam, habe er ihr dringendst geraten, alles, auch den Handel mit Magic Mint und Co., zu gestehen. Tage später, bei einem weiteren Treffen, bei dem sie ihn um Geld gebeten, aber keines bekommen habe, habe sie gesagt, „ich mache dich fertig“, sagte der Angeklagte dem vorsitzenden Richter Dietmar Wassertheurer.

Es habe nie etwas Unsittliches zwischen ihm und seiner Tochter gegeben, beteuerte er. Einige Zeit später sagte das Mädchen ihrem Freund und ihrer Mutter, was da in den vergangenen Jahren vorgefallen sein soll. Der Fall landete bei der Polizei und jetzt vor Gericht. Die Mutter des Mädchens sagte, sie habe nie etwas Verdächtiges bemerkt. Es steht Aussage gegen Aussage, mit einem Urteil wird am späten Nachmittag gerechnet.