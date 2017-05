Dreharbeiten über Leben im Mittelalter

Seit 2009 wird an der „Burg Friedrichstein“ in Friesach gebaut wie anno dazumal. Filmproduzent Gernot Stadler zeigt in seinem neuesten Filmprojekt die imposantesten Burganlagen Kärntens und wie sich das Leben im Mittelalter abspielte.

Mehr als 100 Komparsen, Schauspieler und Mitglieder der Filmcrew sind derzeit bei der 3sat-Produktion auf der Burgbaustelle in Friesach. Insgesamt wurden 16 Drehtage eingeplant, so Stadler. Man habe technisch nichts ausgelassen, von Drohne, über Kran, bewegte Kameras, um jede Szene gut umzusetzen.

ORF

Mischung aus Wissenschaft und Unterhaltung

Gezeigt wird ein lebendiges und farbenprächtiges Bild einer längst vergangenen Epoche: „Der Film soll eine Mischung sein aus Wissenschaft und Unterhaltung. Wir haben auch einige Historiker, die über den Burgbau sprechen, über das Leben im Mittelalter von Bauern bis Fürsten.“ Dieses Leben versuche man den Zuschauern auch mit Spielszenen näherzubringen, so Regisseur Stadler.

Gerald Krenn ist Projektleiter auf der Burgbaustelle in Friesach: „Wir arbeiten ohne Maschinen, nur von Hand. Wir haben Pferde statt Bagger und müssen mit den Schaufeln graben und mit der Hand mischen.“

ORF

Eine Mio. Euro Wertschöpfung

Andrea Leitner von der Carinthia Film Commission sagte, es sei sehr wichtig, solche Projekte zu unterstützen. Sie seien für die Marke Kärnten sehr wichtig. Den Werbewert schätzt sie auf eine Mio. Euro, denn der Film wird auch in Deutschland und der Schweiz gezeigt.

ORF

3Sat zeigt den „Film Ritter, Schmiede, Edelfrauen - Kärntens Burgen einst und jetzt“ am 4. Juni um 14.00 Uhr.

ORF

Burgbau Friesach

Der Bau einer Burg mit den Möglichkeiten des Mittelalters ist ein historisches Experiment. Das überlieferte handwerkliche Können der Beteiligten lässt die Burg wachsen. Man hat 40 Jahre veranschlagt, entstehen soll eine Anlage mit zwei Türmen, Palas, Ringmauern und Kapelle. Man kann die Baustelle auch besuchen und lernt den authentischen Arbeitsalltag kennen.

