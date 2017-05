Spitzengolfer Jimenez trainiert in St. Veit

Der spanische Weltklassegolfer Miguel Angel Jimenez ist dieser Tage in Kärnten. Er trainiert derzeit auf der Golfanlage St. Veit/Längsee und begleitet seinen Stiefsohn bei einem Jugendturnier.

28 Turniere gewann der in Malaga geborene Spanier bereits, sein Preisgeld beträgt bisher knapp 25 Millionen Dollar, noch einmal soviel durch Sponsorengelder. Aufgrund seiner gleichmäßigen Spielweise wird Jimenez „The Mechanic“ genannt. Zum ORF sagte er, er liebe, was er tue im Leben. Er liebe Golf, seit er jung war. Heute spielt er die Championstour, er liebe das Spiel und den Wettbewerb.

Training in St. Veit ORF-Redakteur Daniel Math hat den Spitzengolfer über die Schulter geschaut.

Mit Steirerin verheiratet

Seit drei Jahren ist er mit der Steirerin Susanna Styblo verheiratet und lebt mit ihr in Wien. Styblos Sohn Pascal spielt an diesem Wochenende die Junior Tours in Kärnten. Jimenez begleitet seinen Stiefsohn und nutzt die Zeit, um sich auf bevorstehende Turniere vorzubereiten. Die jungen Spieler holten sich nützliche Tipps vom erfahrenen Berufsspieler.

Rioja, Ferraris und Zigarren

Privat liebt der Genussmensch - wie er sich selbst bezeichnet - Rioja-Rotwein, Ferraris und edle Zigarren, die er auch auf dem Golfplatz raucht. „Das ist mein Stil, wie mein langes Haar.“ Der dreifache Ryder-Cup-Gewinner mit den roten langen Haaren spielt ab nächste Woche in Amerika.

Danach schlägt der 53-Jährige im Juni im niederösterreichischen Atzenbrugg auf der European Tour wieder ab. Den Feinschliff dafür holt sich Miguel Angel Jimenez auf dem Golfplatz am Längsee.