Stallprofis greifen Bauern unter die Arme

Wenn ein Bauern krankheitsbedingt ausfällt oder während eines Urlaubs Hilfe braucht, bietet der Maschinenring erstmals zertifizierte Stallprofis an. Nach einem Lehrgang sind die Helfer geschult, die Arbeit am Hof kurzzeitig auch alleine zu bewältigen.

Einer der Stallprofis ist Katharina Zankl. Die 23-jährige aus Labientschach muss oft schon um 3.30 Uhr losfahren, um rechtzeitig bei den Kunden zwischen Villach und Hermagor zu sein. Sie sagte, sie habe Malerin gelernt, wollte dann aber mit Tieren arbeiten. Im Stiegerhof (landwirtschaftliche Fachschule; Anm.) habe sie den Facharbeiter der Landwirtschaft gemacht und dann den Lehrgang zum Stallprofi. Sie tränke Kälber, melke Rinder, miste aus und mache überhaupt alles im Stall.

ORF

Entlastung für die Bauernfamilien

Koordiniert werden die Stallprofis von der Geschäftsstelle des Maschinenrings in Feistritz. Sabine Scharner hat den Überlick über ihre beiden Bezirke Villach und Hermagor, wo gerade jemand für welche Arbeiten am Hof benötigt wird. Das Projekt sei ins Leben gerufen worden, um den bäuerlichen Familien zu helfen, auch, um einmal einen Urlaub zu ermöglichen oder eine Weiterbildung möglich zum machen in dem Wissen, Zuhause werde alles gemanagt. Die Mitgliedsbetriebe können Stundenkontingente zeichnen - eine Vorreservierung - und die Fachkraft dann jederzeit anfordern. Es gebe eine Einschulung im Betrieb selbst, dann können sie jederzeit einspringen. Die Helfer seien über den Maschinenring auch versichert, so Scharner.

„Braucht Menschen, auf die man sich verlassen kann“

Katharina Zankl hilft derzeit bei Familie Saueregger hoch oberhalb von Feistritz im Drautal aus. Bauer Rudolf Saueregger sagte, er sei einmal drei Tage im Rollstuhl gesessen und habe erkannt, man brauche manchmal im Leben Menschen, auf die man sich verlassen könne. Die eigenen Kinder seien noch zu jung, um die gesamte Verantwortung zu tragen.

Sieben Höfe werden von Katharina Zankl betreut. Hilfe wird auch von betagten Landwirten benötigt, die keine Nachkommen haben. 15 junge Männer und Frauen in Kärnten ließen sich seit Beginn des zehntägigen Lehrganges vor drei Jahren zum Stallprofi ausbilden.

