2017 besonderes Jahr für evangelische Kirche

Für die evangelische Kirche steht 2017 ganz im Zeichen des 500-jährigen Reformationsjubiläums. In Kärnten begeht man dieses Jubiläum mit zwei Ausstellungen im neuen Museum des evangelischen Kulturzentrums in Fresach.

In der Dauerausstellung „An Luther Denken“ werden historische Exponate von Bildbänden bis hin zu Jubiläumsschriften vergangener Jahrhunderte gezeigt. Im Obergeschoss des Museums wird in einer Sonderausstellung die Installation „Das gefaltete Tuch“ der Kärntner Künstlerin Lisa Huber präsentiert. Der Holzschnitt soll auf die Wiederkehr Christi hinweisen.

Jubiläum für weitere mutige Schritte nutzen

Für Superintendent Manfred Sauer bietet das Jubiläumsjahr die Möglichkeit aus den Höhen und Tiefen der eigenen Geschichte zu lernen. „Das schöne und besondere ist auch dass dieses Jubiläum im Zeitalter der Ökumene begangen wird und wir zeigen wollen, dass sich sehr vieles zum positiven hin verändert hat und dass wir auf diesem Weg des Miteinanders viele wichtige Ziele erreicht haben.“ Laut Sauer wolle man dieses Luther Jubiläum weiterhin nützen um weitere mutige Schritte auf dem ökumenischen Weg zu gehen.

Sonderausstellung noch bis 31. Oktober

500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Der Beginn der Reformation. Die evangelische Kirche Kärnten begeht das Jubiläumsjahr 2017 mit einer Reihe von Veranstaltungen, wie Lesungen oder Konzerten. Im Mittelpunkt stehen jedoch zwei Ausstellungen im evangelischen Diözesanmuseum in Fresach. Erwartet werden mehr als 5000 Besucher. Die Sonderausstellung „Das gefaltete Tuch“ kann noch bis zum 31. Oktober, dem Reformationstag, besucht werden.

