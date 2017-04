Zwei Frauen von Lebensgefährten geschlagen

Zwei Männer haben am Samstag in Paternion und Brückl innerhalb von nur wenigen Stunden ihre Lebensgefährtinnen geschlagen. Danach attackierten sie auch einschreitende Polizisten. Beide mutmaßlichen Täter waren stark alkoholisert.

In einem Gasthaus in Paternion verletzte ein 30 Jahre alter Arbeiter Samstagabend seine 44 Jahre alte Lebensgefährtin mit einem Faustschlag ins Gesicht. Gleich danach wurde er selbst verletzt, weil ihm ein Gast ebenfalls mit der Faust in sein Gesicht schlug. Die einschreitenden Polizisten hat der 30Jährige mit Schlägen und Fußtritten attackiert. Schließlich konnten sie den renitenten Mann überwältigen und in Verwahrung nehmen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

59jährige mit Fäusten attackiert

Stunden zuvor musste die Polizei in einer Wohnung in Brückl zu einem Fall von häuslicher Gewalt anrücken. Ein stark alkoholisierter 39 Jähriger schlug mit Fäusten auf seine 59 Jahre alte Lebensgefährtin ein. Die verständigten Beamten sprechen gegen den Mann ein Betretungsverbot aus.

Betretungsverbot ignoriert

Der mutmaßliche Gewalttäter kehrte zwei Stunden später zur Wohnung zurück und wollte die Tür eintreten. Als die alarmierte Polizei den Mann festnehmen wollte, wurden die Beamten durch Faustschläge verletzt. Auch dieser Mann wurde vorläufig in Verwahrung genommen und auf freiem Fuß angezeigt.