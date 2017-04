Holzlaster kippte in Kurve um

Ein Lkw, vollbeladen mit Rundholz, ist am Freitag bei strömenden Regen in Frantschach (Bezirk Wolfsberg) von der Straße abgekommen und umgekippt. Der Lenker wurde schwer verletzt. Die Straße war stundenlang gesperrt.

Ein 28-jähriger Lenker aus Kaltenbach in Niederösterreich kam am Freitag in der Früh auf der Packer Straße (B70) in Frantschach in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zehn Straßenleitpflöcke und beschädigte die Leitschiene auf einer Länge von etwa 50 Metern. In weiterer Folge kippte der mit Rundholz beladene LKW mit Anhängewagen um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

FF Frantschach

Der Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden. Der Lkw, der mit Rundholz beladen war, musste entladen werden. Erst dann konnte der Laster wieder aufgestellt und abtransportiert werden. Für die Dauer der Bergearbeiten war die B70 für den gesamten Verkehr gesperrt.