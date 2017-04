Verrücktester Schuh kommt aus Kärnten

Der Spittaler Schuhmacher Bernd Georg Sima hat mit seiner Schuhkreation „Der Eulenspiegel 2.0“ Platz eins beim „Award for the Crazy Shoe 2017“ belegt. Eine prominente Jury bewertete die Werke von 31 Designern aus vier Ländern.

Beim verrücktesten Abend des Jahres vergab gestern, Donnerstag eine Prominenten-Jury den „Award for the Crazy Shoe 2017 Vienna“. 31 Designer aus vier Ländern hatten dafür eingereicht. Sieger wurde der Kärntner Bernd Georg Sima mit dem Herrenschuh „Der Eulenspiegel 2.0“.

Michael Weinwurm

Preisträger Auf Platz 2 folgte der „Handtaschenschuh“ der Deutschen Alexandra Zapf. Und Platz 3 belegte der Oberösterreicher Michael Schachinger mit seinem Stiefel „Sir Brutus Cephalopoda Teuthida“.

Prominente Jury

Die Sängerinnen Jazz-Gitti und Niddl, Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder und Zauberer Tony Rei votierten als Mitglieder der Prominenten-Jury für ihre Lieblingsschuhe, ebenso wie Innungsmeister Mirko Snajdr, der als Orthopädieschuhmachermeister auch seine Fachkompetenz in die Entscheidung der Jury einfließen ließ.

Angesichts der Vielfalt an „Schuh-Werken“ wurde in der Prominenten-Jury philosophiert: „Es gibt drei Arten von Schuhen: die zum Gehen, die zum Sitzen und die zum Liegen. Ich persönlich finde, man sollte alle drei Arten zu Hause haben“, so Jazz-Gitti.