Neues Verwaltungsgebäude undicht

Die starken Regenfälle haben nicht nur zu Straßensperren und kleinere Überflutungen geführt, auch im neuen Verwaltungszentrum in Klagenfurt wurden Eimer aufgestellt, um eindringendes Regenwasser aufzufangen.

An mehreren Stellen trat Wasser durch die Glasdecken ins Gebäude ein, so die Zentralpersonalvertretung. Es wurde eine Fluchtstiege gesperrt, damit niemand ausrutscht, sowie Eimer und Lappen ausgelegt.

Loiblpass gesperrt

In der Nacht auf Freitag kam es auf Grund der starken Regenfälle auf der Loiblpassstraße (B91) ca. einen Kilometer vor dem Grenzübergang zu Slowenien zu zwei Murenabgängen, die die Fahrbahn verlegten. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Straße war für den gesamten Verkehr gesperrt. Bis Mittag war die Mure beseitigt, die Straße halbseitig befahrbar.

Bachhiesl

Am Vormittag war in Villach die Maria-Gailer-Straße wegen Überflutungen der Gail gesperrt, ebenso eine Straße in Federaun. Hier sammelte sich Wasser auf der Bundesstraße unter einer Autobahnbrücke.