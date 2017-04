Feuerwehr fand bei Einsatz Cannabisplantage

Bei einem Einsatz in Wolfsberg, der durch starken Rauch in einem Wohnhaus ausgelöst worden ist, hat die Feuerwehr eine Cannabisplantage entdeckt. Der Bewohner einer Wohnung hatte eine Pfanne auf den Herd gestellt und war ausgegangen.

Am Donnerstag gegen 23.00 Uhr stellte ein 27-jähriger Mann in seiner Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus in Wolfsberg eine Pfanne mit Fett auf den eingeschalteten Herd und verließ anschließend die Wohnung. Durch die Überhitzung des Fetts kam es zu einer starken Rauchentwicklung, sodass Wohnungsnachbarn Feuerwehr und Polizei verständigten.

Plantage im Wohnzimmer

Die Einsatzkräfte fanden eine unverschlossene, stark verrauchte Wohnung vor. Nachdem die FF Wolfsberg die Wohnung mit einem Gebläse belüftet und größeren Schaden verhindert hatten, fanden die Polizisten im Wohnzimmer eine in Betrieb stehende Cannabis-Indoor-Plantage mit zwölf ca. 70 Zentimeter großen Hanfpflanzen sowie eine größere Menge an gebrauchsfertigen Cannabis und diverses Aufzuchtmaterial.

Zwischenzeitlich kam der alkoholisierte Wohnungsinhaber zurück, in seinem Beisein wurden die Cannabispflanzen samt Zubehör sichergestellt. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.