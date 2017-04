Finanzorganisationen ziehen zusammen

Das Finanzamt Klagenfurt siedelt mit vier weiteren Finanzorganisationen in ein neues Gebäude in Klagenfurt um. Der Umzug hat diese Woche begonnen und soll am Freitagabend bereits erledigt sein. 30 Lkw-Ladungen voller Kisten müssen transportiert werden.

Die Finanzbehörden ziehen in ein Gebäude in der Siriusstraße neben dem Arbeitsmarktservice. Im Finanzamt in der Kempfstraße wurden Ordner und Akten in Umzugskartons gepackt, Büros und Gänge waren voll damit, obwohl bereits eine Vielzahl der Akten digitalisiert worden ist.

ORF / Radler

Umzug noch in dieser Woche abgeschlossen

Auch weggeschmissen wird so einiges, sagte der Finanzbeamte Michael Rotim: „Ältere Unterlagen wie alte Kodex (Anm.: Gesetzessammlungen), alte Erlässe und alte Zeitschriften müssen natürlich entsorgt werden.“ Mehr als 30 Lkw-Ladungen voll mit Umzugskartons werden bis morgen Abend in die Siriusstraße gebracht. Dort werden fünf Finanzeinrichtungen auf einem Standort vereint, mit einem drittel weniger Platzaufwand. Betroffen sind das Finanzamt Klagenfurt, die Finanzpolizei, das Zollamt, die Steuerfahndung und das Bundesfinanzgericht.

Ein Finanzamt zieht um Die Umzugskartons stapeln sich noch in den Gängen, sie werden zum neuen Standort transportiert.

362 Mitarbeiter arbeiten bald an dem neuen Standort und das völlig transparent. Die meisten Büros sind nur durch Glaswände getrennt. Das soll die Arbeit erleichtern, sagte Vorstand Josef Wogrin: „Wir verkürzen die Wege und wir reduzieren die amtsinternen Schnittstellen, wir machen einen Schritt in Richtung digitales Büro. Wir versuchen also auch intern zu optimieren und nach technischer Möglichkeit die Effizienz zu steigern.“

ORF / Radler

Gratis-Parkplätze bei neuem Finanzzentrum

Ab Dienstag, dem 2. Mai ist das neue Finanzzentrum in der Siriusstraße die einzige Anlaufstelle für Steuerzahler. Auch das Servicecenter befindet sich künftig dort.

Das neue Finanzzentrum soll weitestgehend ohne Energiezukäufe auskommen: Geheizt wird mit Erdwärme, der Strom wird mit einer hauseigenen Solaranlage produziert. Beim neuen Finanzzentrum gibt es für Kunden bzw. Steuerzahler 30 Gratis-Parkplätze.

ORF / Radler

Umzug ist „mehr als kostenneutral“

Im Vorfeld wurde die Entscheidung des Finanzministeriums in Klagenfurt heftig diskutiert. Zu teuer sei der neue Standort, der von einer Klagenfurter Immobilienfirma gemietet wird, die Hypo-Büros in der Völkermarkterstraße hingegen würden leer stehen. Dieses Argument lässt der Vorstand des Finanzamts nicht gelten: „Wir sind hier im neuen Gebäude Mieter und waren das natürlich auch in den alten, über Klagenfurt verstreuten Räumlichkeiten. Das heißt, für uns ändert sich eigentlich nichts. Die Miete bleibt gleich. Die Betriebskosten werden durch die bessere Energieeffizienz hoffentlich sogar noch sinken. Wir sind hier mehr als kostenneutral.“

ORF / Radler

Das alte Gebäude der Finanz in der Kempfstraße soll weiter vermietet werden. Die Räumlichkeiten der Betriebsprüfung in der Kempfstraße werden saniert und zu Wohnungen um- und ausgebaut. Weiter vermietet wird auch der Salzburgerhof in der Doktor-Hermann-Gasse. Die anderen beiden Standorte sind in Privatbesitz.