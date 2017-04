K&Ö: Bürgermeisterin zieht „Schlussstrich“

Jahrelang ist über die Ansiedelung des Modehauses Kastner und Öhler in Klagenfurt diskutiert worden, nun zieht die Bürgermeisterin einen „Schlußstrich“. Sie schließt den gewünschten Standort in der Waaggasse aus.

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) sagte, für sie sei "keine Einigung in Sicht“. Laut einem fachlichen Gutachten der Abteilungen Stadtplanung und Verkehr seien positive Effekte für eine Belebung der östlichen Innenstadt durch den vom Unternehmen gewünschten Standort in der Waaggasse nicht belegbar. Daher werde jetzt ein Schlussstrich unter dieses Standort-Kapitel gezogen, sagte Mathiaschitz.

„K&Ö willkommen, aber nicht in Waaggasse“

Zudem habe die Bürgermeisterin ein persönliches Gespräch mit dem Eigentümer der Tiefgarage am Kardinalplatz geführt. Er werde den Neubau der Tiefgarage samt der Sanierung des dazugehörigen Gebäudes „definitiv nicht nach den Rahmenbedingungen des Verkehrskonzeptes von Kastner und Öhler durchführen“. Eine Neuorientierung des Kardinalplatzes wäre somit nicht möglich gewesen.

Gerade die Belebung der östlichen Innenstadt sei aber für Mathiaschitz stets Bedingung für die Ansiedlung von Kastner und Öhler in der Waaggasse. Mathiaschitz: „Kastner und Öhler ist uns in Klagenfurt selbstverständlich willkommen, aber eben nicht am Standort Waaggasse. Wir müssen unsere Energie in andere Zukunftsprojekte für die Stadt investieren.“ Die Bürgermeisterin sagte, sie habe deswegen bereits Kontakt zu Kastner und Öhler aufgenommen.

Keine Ansiedlung am Stadtrand

Dass sich Kastner und Öhler nun am Stadtrand ansiedelt, sei von Seiten der Stadt auszuschließen, sagte Mathiaschitz. Sie habe für das Modehaus den Standort am Neuen Platz favorisiert, das habe Kastner und Öhler abgelehnt. „Da nun klar ist, dass durch dieses Verkehrskonzept keine Belebung der Innenstadt möglich ist, muss ich nun einen Schlussstrich ziehen.“