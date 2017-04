Erfolgreicher Jungschauspieler aus Kärnten

Michael Glantschnig kennt man aus den TV-Filmen „Der Alte“, „Soko Wien“ oder „Schnell ermittelt“. Der junge Kärntner Schauspieler dreht bald für einen Kinofilm und lebt hauptsächlich in Berlin. Heimatbesuche sind selten geworden.

Glantschnig spielte auch im erfolgreichen Fernsehvierteiler „Pregau“ und im Kärntner Landkrimi „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist...“ mit. Das war sein Karrieresprungbrett. Besuche in der Heimat sind für ihn selten geworden, er lebt hauptsächlich in Berlin. Die Anfänge des 1991 Geborenen liegen in der Tanzschule Nora Mackh. Irgendwann kam er mit dem Jugendtheaterclub des Stadttheaters Klagenfurt in Berührung und ging vom Tanzen zum Schauspiel.

ORF

„Ich kann nichts anderes. Oft ist es so, dass ich mir denke, was kann ich werden außer Schauspieler. Nichts, weil ich nicht ein Leben lang einen Beruf ausüben will, der mich nicht glücklich macht.“ Das sei das einzige, wo er sich lebendig fühle, was Spaß mache und womit er auch Geld verdienen könne.

„Bin Schauspieler, nicht Schauleber“

2010 schaffe es Glantschnig unter 700 Bewerbern an die bayerische Theaterakademie August Everding. Seither scheint sein Weg in Richtung Film vorgezeichnet. Man lerne immer Neues und bleibe nie stehen. Um als Schauspieler erfolgreich zu sein, brauche man aber nicht unbedingt große Lebenserfahrung, meint Glantschnig. Eigene Erinnerungen und Erfahrungen bringen einen immer weiter, aber man müsse nicht drogenabhängig zu sein, um einen Drogenabhängigen spielen zu können. „Ich bin kein Schauleber, sondern ein Schauspieler.“

ORF

„Absagen nicht an sich herankommen lassen“

Mit seinen 25 Jahren kennt Michael Glantschnig aber auch die Härten seines Berufs. Um Erfolg zu haben, heißt es, Drehtage bis zu 16 Stunden durchzustehen. Oft nicht zu wissen, wie das nächste halbe Jahr sein wird und mit Enttäuschungen und Kritik umgehen zu lernen: „Von zehn Anfragen oder Castings bekommt man vielleicht eins und kann schon glücklich sein. Bei mir war das anfangs extrem hart, ich habe mich oft so gut gefühlt und gedacht, ich passe so perfekt. Und dann bin ich nicht genommen worden.“

Viel später habe er erst erfahren, wie viele Leute mitzureden haben - Redakteure, Regisseur, Produzenten. Das seien bis zu 20 Leute und da zähle nicht immer nur, was man schauspielerisch abgeliefert habe. Man dürfe dies dauernden Absagen nicht an sich heran lassen, sonst gehe man kaputt.

Kinoprojekt steht bevor

Bisher war Michael Glantschnig oft in Krimiserien zu sehen, auch einen Mörder spielte er schon. Ein großer Wunsch des Kärntners wäre, den Helden in einem Historienfilm spielen zu dürfen. Die nächsten Projekte stehen jedenfalls schon wieder fest, so Glantschnig. Er dreht in Hamburg für die Krimiserie „Bad Cops“ und dann für einen Kinofilm in Kroatien und Wien.