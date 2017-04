Leichter Gewinnrückgang bei Kelag

Der Kärntner Energieversorger Kelag hat 2016 erneut einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Konzernergebnis sank um 3,6 Prozent auf 86,5 Millionen Euro.

Der Netto-Umsatz stieg um sechs Prozent auf 1,06 Mrd. Euro, der Brutto-Umsatz (inklusive konzerninterner Transaktionen) sank von 1,38 auf 1,32 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis wuchs um 6,5 Prozent auf 103,6 Mio. Euro.

Rückläufiges Ergebnis auch für 2017 erwartet

Aus Sicht der Geschäftsführung hat man sich im vergangene Jahr in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld erfolgreich behauptet. Die Kelag sei angesichts der Trends zu erneuerbarer Energie, Dezentralisierung und Elektromobilität gut aufgestellt, erklärte Vorstand Manfred Freitag. Angesichts des schwierigen Marktumfelds mit geringer Wasserführung und niedrigem Preisniveau erwartet die Unternehmensführung aber auch für heuer eine rückläufige Ergebnisentwicklung.

Rating mit „A/stable“ bestätigt

2016 lag die Kelag trotz rückläufiger Großhandelspreise, stärkeren Wettbewerbs und „Überregulierung“ nur geringfügig unter dem Ergebnis des Vorjahres. Der Stromabsatz wurde durch einen Fokus auf Handel im In- und Ausland sowie durch Investitionen um 12,3 Prozent auf 22.071 Mio. Kilowattstunden gesteigert. Der Gasabsatz sank um 11,1 Prozent auf 7.634 Mio. Kilowattstunden. Vor allem der kältere Winter brachte ein Plus beim Wärmeabsatz von 4,5 Prozent auf 1.824 Mio. Kilowattstunden. „Aufgrund unserer soliden Finanz- und Ertragsstruktur bestätigte Standard & Poor’s unser Rating erneut mit A/stable“, sagte Vorstand Armin Wiersma.

Erzeugungskapazität um 17 Prozent erhöht

2016 investierte die Kelag 143,3 Mio. Euro vor allem in Wasser- und Windkraft in Kärnten und Südosteuropa, sowie in Verteilernetze und Fernwärmeanlagen. Mit der Inbetriebnahme des Pumpspeicherkraftwerkes Reißeck II erhöhte das Unternehmen seine Erzeugungskapazität um 17 Prozent auf 1.338 Megawatt.