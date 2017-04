Modellbau: Bubenträume anno 1967

Die Geschichte des Flugmodell-Baus ist älter als die der Luftfahrt. Lange vor den ersten bemannten Flügen wurden die Grundlagen des Fliegens mit Flugmodellen erprobt. In den 60ern hielt die Technik Einzug ins Kinderzimmer.

Das Bauen von Flugmodellen als Hobby wurde schon vor dem Ersten Weltkrieg populär. Ab den 60er Jahren hielt die Technik dann endgültig Einzug ins Kinderzimmer. Die Großeltern der heutigen Computerkids interessierten sich anno 1967 für rasende Modellautos und ferngesteuerte Flugmodelle. So war zum Beispiel „Der kleine Uhu“ für viele junge Bastler das Flugmodell der ersten Wahl.

"... muss auch wieder herunterkommen"

Die Freude währte oft nur kurz. Nicht wenige Modelldrachen oder Flugzeuge verließen ihre Besitzer für immer. Denn anfangs wurden Flugmodelle einfach gestartet und der Besitzer hoffte darauf, diese würden früher oder später auch wieder herunterkommen. Findige Bastler fanden deshalb bald gefinkelte Methoden, die kostbaren Modelle mehr oder weniger kontrolliert wieder zum Landen zu bringen.

Zündschnur sorgte für geplanten Absturz

Eine Methode war zum Beispiel, am Höhenruder eine Zündschnur anzubringen. Diese Zündschnur brannte nach einiger Zeit einen Gummi durch, der das Höhenruder nach unten zeigen ließ. Auch sogenannte Fesselflugmodelle konnten durch das In-Bewegung-Setzen einer Schnur in ihrer Richtung manipuliert werden.

Später begann sich die Funkfernsteuerung großer Beliebtheit zu erfreuen, wenn sie zunächst auch nur für Modellbauer mit etwas größerer Brieftasche erschwinglich war.

Auch Modellautos waren hoch im Kurs

Als vor fünfzig Jahren in Pöckau in der Nähe von Arnoldstein Österreichs größte und damals modernste Rennbahn eröffnet wurde, begeisterte die Anlage „Alt und Jung“. Alt und jung? Nunja, eigentlich fast nur die Männer. Denn Frauen verirrten sich eher selten hierher.

... es hat sich nichts geändert

33 Jahre später wurde in Klagenfurt wieder eine Modellauto-Rennbahn eröffnet, die jetzt allerdings „Slot Car Racing Center“ heißt. Die Begeisterung ist noch heute so groß wie damals in Kindertagen.

