Prozess um Bombendrohung am Stadttheater

Am Dienstag findet am Klagenfurter Landesgericht der Prozess gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Stadttheaters statt. Er soll während einer Premiere mit einer Bombe gedroht haben, 850 Gäste wurden ins Sicherheit gebracht.

Am 4. Februar 2016, während der Premiere der Oper „Madame Butterfly“, ging telefonisch eine Bombendrohung in der Notrufzentrale ein. Der unbekannte Anrufer sagte, in 20 Minuten würde die Bombe hoch gehen. Die Oper wurde sofort abgebrochen, rund 850 Theatergäste mussten - teilweise ohne Mäntel - das Gebäude verlassen - mehr dazu in Bombendrohung bei Opernpremiere.

Bei Beschmierungen auf Angeklagten gestoßen

Mit Hunden wurde das Theater durchsucht, Bombe wurde keine gefunden, gegen 23.00 Uhr gab es Entwarnung. Der Drohanruf war von einer Telefonzelle ausgegangen, der konnte zurückverfolgt werden. Die Polizei stieß im Zuge von Ermittlungen rund um Beschmierungen an der Fassade des Stadttheater Klagenfurts auf den damals 40 Jahre alten Mann. In den Einvernahmen habe sich der ehemalige Mitarbeiter des Stadttheaters in Widersprüche verwickelt, sagte Gottlieb Türk, der Leiter der Kriminalabteilung Kärnten.

Bis zu fünf Jahre Haft möglich

Er gab bisher zu, Hassparolen auf die Fassade des Stadttheaters geschmiert zu haben. Die Bombendrohung aber bestreitet er bis jetzt. Der Mann hatte wegen mehrerer Sachbeschädigungen seinen Job im Theater verloren. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Sachbeschädigung und Landzwang an. So heißt es, wenn ein Gebäude wegen einer Drohung geräumt werden muss, ebenso wird dem Mann schwere Nötigung vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung vor dem Schöffengericht droht dem Klagenfurter eine Haftstrafe, die von sechs Monaten bis zu fünf Jahren reichen kann.

