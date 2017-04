Zwei Juwelendiebstähle binnen 20 Minuten

Ein 21-jähriger Villacher ist am Montag als Juwelendieb geschnappt worden. In einem Schmuckgeschäft machte er Beute und flüchtete. Noch während der Fahndung suchte er einen zweiten Juwelier heim. Dort konnte ihn die Polizei samt Beute schnappen.

Am Montag um 9.15 Uhr ließ sich ein 21-jähriger Villacher in einem Schmuckgeschäft in der Innenstadt mehrere Stücke zeigen. Die Verkäuferin zeigte ihm ein goldenes Medaillon und gab es ihm. Auch ließ er sich von ihr eine Goldkette samt Anhänger anlegen. Danach flüchtete er, ohne zu bezahlen, mit dem Schmuck aus dem Geschäft. Die Verkäuferin alarmierte sofort die Polizei und gab dabei eine sehr genaue Personenbeschreibung ab. Eine Sofortfahndung verlief vorerst erfolglos.

Zweiter Diebstahl während laufender Fahndung

Um 9.35 Uhr ging abermals ein Notruf ein, wieder ein Diebstahl bei einem weiteren Juwelier in der Innenstadt von Villach. Aufgrund der aktuellen Fahndung war eine Polizeistreife nur eine Minute später beim zweiten Juwelier. Dabei stellten sie fest, dass die Eingangstür verschlossen war. Durch die Eingangstüre konnten die Beamten zwei Männer sehen. Auf einen traf die Personenbeschreibung des Flüchtigen zu.

Der 55-jährige Geschäftsführer sperrte die Eingangstüre auf und wollte die Polizisten ins Geschäft lassen. In diesem Moment wurde er vom Flüchtigen zur Seite gestoßen. Der 21-Jährige versuchte, zu flüchten. Bei dem Fluchtversuch hielt der Mann drei teure Armbanduhren in der Hand. Noch im Eingangsbereich wurde er festgenommen.

Bei einer Durchsuchung wurden die Halskette, der Anhänger und das Medaillon vom zuvor verübten Diebstahl, sowie die drei Armbanduhren, beim Festgenommenen sichergestellt. Der Wert beträgt mehrere zehntausend Euro. Nach Abschluss der Erhebungen wird er angezeigt.