Mordverdächtiger in Zug verhaftet

Ein 29 Jahre alter gebürtiger Pakistani ist in der Nacht auf Montag in einem Reisezug in Villach festgenommen worden. Der Mann soll seine Lebensgefährtin in Dresden erstochen haben und wurde per europäischem Haftbefehl gesucht.

Europaweit wurde seit Samstag nach Shahjahan B. gefahndet. Der 29-Jährige ist dringend verdächtig, in Dresden (Deutschland) seine 41 Jahre alte Freundin ermordet zu haben. Ein Bekannter des Paares hatte Freitagnachmittag die Leiche der Vietnamesin in ihrer Wohnung in der Dresdner Neustadt gefunden. Nach einer ersten Obduktion am Samstag war klar, dass es sich um Mord handelt.

Medien: Streit wegen Bistros

Wie deutsche Medien berichteten, hatte das Opfer nur wenige Meter neben dem Wohnhaus ein Bistro betrieben, das aber derzeit wegen Umbaus geschlossen ist. Ob und wie das Bistro weiter betrieben werden soll, darüber soll es zu einem Streit zwischen Shahjahan B. und seiner Lebensgefährtin gekommen sein. Der Mordverdächtige wurde in einem Nachtzug in Villach gefasst. Der Zug war von Deutschland nach Italien unterwegs gewesen. Österreichische und italienische Ermittler untersuchten den Zug, der Pakistani wurde unter einer Sitzbank aufgespürt, auf der mehrere Fahrgäste saßen. Der 29-Jährige hatte keine Dokumente bei sich.

Deutsche Justiz will rasche Auslieferung

Bei der Überprüfung am Bahnhof in Villach stellte sich dann heraus, dass der Mann wegen Mordes international gesucht wird. Der Pakistani wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Die Staatsanwaltschaft Dresden will so rasch wie möglich die Auslieferung des mutmaßlichen Mörders beantragen, wie ein Sprecher sagte. Der mutmaßliche Täter und die Ermordete waren seit mehreren Monaten ein Paar. Der 29 Jahre alte Pakistani war im Dezember 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen.