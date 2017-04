Bücherflohmarkt: Je schwerer, desto teurer

An der Alpen Adria Universität in Klagenfurt werden am Dienstag und am Mittwoch tausende Bücher bei einem Flohmarkt verkauft. Der Preis richtet sich nicht nach dem Inhalt des Buches, sondern nach dem Gewicht.

5.000 bis 6.000 Bücher werden in den kommenden zwei Tagen in der Aula der Universität verkauft. Ein Kilogramm Buch kostet zwei Euro, man kann aber auch ein halbes Kilo Buch kaufen, wenn man etwa nur eines findet. Angeboten werden unter anderem Lehrbücher aber auch wissenschaftliche Literatur, Kochbücher und Romane. „Wir verkaufen auch alte Lehrbücher, die Codices, die sind vor allem bei den Studierenden begehrt“, sagt Lydia Zellacher, die für fast eine Million Bücher an der Alpen-Adria-Universität verantwortlich ist. Aber auch Landkarten und Lexika finden sich beim Bücherflohmarkt. Zum Beispiel auch einen damals sehr teuren Brockhaus, aus Zeiten vor Wikipedia.

Immer wieder verkauft die Universität gebrauchte Bücher: „Wir bekommen oft Bücher geschenkt - von Privaten oder von Studierenden, die diese Bücher nicht mehr benötigen“, so Zellacher. „Wenn man Bücher liebt, dann findet jeder etwas.“

Sendungshinweis: Radio Kärnten Mittagszeit; 24.4.2017

Nicht am Flohmarkt angeboten werden rassistische Literatur, Bücher mit Widerbetätigtungsinhalten und frauenfreundliche Bücher. "Diese werden möglicherweise zu Forschungszwecke gehortet, so Zellacher, die selbst keine Bücher kauft, weil „ich keinen Platz mehr habe.“

Der Bücherflohmarkt findet von 9.00 bis 17.00 Uhr in der Aula der Universität statt. Der Reinerlös kommt der Restaurierung alter, wertvoller Bücher aus dem Bibliotheksbestand zugute.