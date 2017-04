Großer Empfang für Anna Gasser

Die mehrfache Weltcupsiegerin und Weltmeisterin Anna Gasser ist am Samstag in Millstatt groß gefeiert worden. Die Snowboarderin gewann heuer ihren ersten WM-Titel in Sierra Nevada, der ein erfolgreiches Jahr krönte.

Ganz Millstatt und Umgebung war auf den Beinen, Orts- und Traditionsvereine, Chöre, Schülergruppen, Feuerwehren, der SGS Spittal/Drau und weitere Sportvereine sowie Freunde und Bekannte waren gekommen, um die erfolgreiche Snowboarderin offiziell zu ehren. Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und die Bürgermeister von Millstatt und Seeboden, Johann Schuster (SPÖ) und Wolfgang Klinar (ÖVP) gratulierten ebenfalls.

ORF

Kaiser sagte, der Superstar Anna Gasser sei ein Mensch geblieben. Er sei stolz und bedanke sich im Namen der Kärntner Sportfamilie. „Du bist ein Vorbild als Mensch und als Sportlerin.“

ORF

Anna Gasser auf Erfolgswelle

Die 25-jährige Kärntnerin setzte sich bei der WM in der spanischen Sierra Nevada mit einer fulminanten Leistung durch und eroberte damit erstmals in ihrer Karriere einen WM-Titel. Heuer und im letzten Jahr ritt Gasser auf einer einzigartigen Erfolgswelle. 2016 gewann sie in Mailand gleich ihren allerersten Bewerb im Big-Air-Weltcup und sorgte für den ersten Sieg einer Österreicherin in dieser Disziplin, nachdem es zuvor in der Freestyle-Disziplin mit der Tirolerin Nicola Pederzolli (Niki Pederzolli) zuletzt einen Halfpipe-Sieg in Serre Chevalier gegeben hatte. Auch die nächsten beiden Bewerbe in Alpensia und Mönchengladbach gewann sie.

Erstmals gezeigter Double Cork 1080

Im Jänner 2017 siegte sie am Kreischberg erstmals auch in einem Slopestyle-Bewerb. Anschließend wurde sie beim Weltcup in Laax Zweite im Slopestyle und eroberte bei den Winter-X-Games 2017 in Aspen die Silbermedaille im Big-Air. Im Februar 2017 siegte sie beim Big Air Weltcup in Quebec und gewann damit vorzeitig den Big Air Weltcup und den Freestyle-Weltcup. Anfang März 2017 triumphierte sie im Slopestyle in Vail. Beim folgenden Wettbewerb, den X-Games Norway 2017 in Hafjell holte sie die Bronzemedaille im Big Air und die Goldmedaille im Slopestyle. Bei den WM in der Sierra Nevada gelang ihr am 17. März im Big Air der Gewinn der Goldmedaille mit einem erstmals gezeigten Double Cork 1080 und der Höchstpunktezahl 100.