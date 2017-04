2,5 Mio. Zigaretten in Zügen geschmuggelt

Eine internationale Bande dürfte insgesamt 2,5 Millionen Zigaretten in Zügen geschmuggelt haben. In Beldgrad wurde die Schmuggelware in Hohlräumen im Zug versteckt, in Villach wurde sie wieder ausgebaut. Dort wurde jetzt einer der Haupttäter gefasst.

Wie erst jetzt bekannt wurde wurden vor Ostern zwei Fahrzeuge und mehr als 300 Stangen Schmuggelzigaretten bei einer Kontrolle im Zuge von Ermittlungen gegen die international organisierte Tätergruppe sichergestellt.

Mit spektakulärer Tarnung und in einem besonders ausgetüftelten Versteck führte die Bande aus Serbien und Rumänien gewerbsmäßig Schmuggeltransporte durch. Die Zigaretten wurden in Belgrad (Serbien) aufwendig in Eisenbahnwaggons und deren bauartbedingt vorhandenen Hohlräumen versteckt. Bei Ankunft in Villach wurden diese durch weitere – als Bahnmitarbeiter getarnte – Tatbeteiligte wieder ausgebaut. In Folge wurden die Schmuggelzigaretten nach Wien, Italien und Slowenien verbracht.

Drahtzieher in Cafè festgenommen

Den vermeintlichen Drahtzieher, einen 54 Jahre alten Serben, sowie zwei tatbeteiligte Rumänen konnten die Zollfahnder mit Unterstützung des Stadtpolizeikommandos Villach in einem Café in der Villacher Innenstadt festnehmen. Nach einem der beiden Rumänen wurde bereits seit dem Jahr 2009 wegen des Verdachtes der Abgabenhehlerei gefahndet.

Dem Zugriff gingen mehrmonatige intensive Ermittlungen und Überwachungsmaßnahmen voraus. Die weiteren Erhebungen der Zollfahndung führten in Folge zu einer weiteren Festnahme eines in Kärnten lebenden mazedonischen Staatsbürgers, der im dringenden Verdacht steht, die Ausbauarbeiten der Schmuggelzigaretten am Hauptbahnhof Villach überwacht zu haben.

Mehr als 2,5 Mio. Stück Zigaretten sichergestellt

Seit dem Jahr 2014 stellten Kärntner Zöllner im Zusammenhang mit diesem Fall bereits 1.554 Stangen Zigaretten (305.350 Stück) sicher und beschlagnahmten sechs Fahrzeuge. Sieben Personen wurden festgenommen, wobei sich derzeit noch vier Täter in Untersuchungshaft befinden. Insgesamt kann nach derzeitigen Ermittlungserkenntnissen den Hauptdrahtziehern seit 2014 der Schmuggel von zumindest 13.400 Stangen – mehr als 2,5 Millionen Stück Zigaretten – nach Österreich angelastet werden. Der Republik Österreich entstand dadurch ein Steuerschaden von zumindest 500.000 Euro.

Den Tätern drohen nun zwingend zu verhängende Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren, sowie Wertersatzstrafen von zumindest 475.000 Euro für nicht mehr greifbare und vermutlich schon verrauchte Zigaretten.

„Wichtiger Schlag gegen Zigarettenschmuggel“

„Mit dieser Aktion ist den Kärntner Zollbeamten ein wichtiger Schlag gegen den internationalen Zigarettenschmuggel gelungen", sagte der Chefermittler der Zollfahndung Kärnten, Rudolf Sablatnik. Auch der Leiter des Zollamtes Klagenfurt Villach, Heinz Isopp, zeigtr sich stolz auf sein Team: „Schmuggel und Hehlerei von Tabakerzeugnissen sind kein Kavaliersdelikt. Unsere Bediensteten leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag im Kampf gegen den Zigarettenschmuggel - im Sinne der Steuerzahler und der heimischen Wirtschaft.“