Beim Rauchen von Dach gefallen

Ein 20 Jahre alter, leicht alkoholisierter, Zivildiener aus Spittal an der Drau ist Dienstagabend in Velden durch Unachtsamkeit beim Rauchen einer Zigarette von einem Dach gestürzt. Der junge Mann wurde verletzt.

Der 20-Jährige absolviert gerade im Jugendzentrum Cap Wörth in Velden eine Zivildienerausbildung. Im Zentrum herrscht Rauchverbot. Dennoch wollte der junge Mann am Dienstagabend eine Zigarette rauchen. Kurz vor 22.00 Uhr stieg er aus dem Fenster seines Zimmers, in dem er untergebracht ist, um am Vordach des Speisesaales eine Zigarette zu rauchen.

Kante übersehen - drei Meter abgestürzt

Der leicht alkoholisierte Mann lief beim Rauchen am Vordach hin und her. Dabei dürfte er auch die Orientierung verloren haben. In der Dunkelheit übersah er die Kante des Vordaches. Der Zivildiener konnte sich nicht mehr festhalten und stürzte drei Meter vom Dach auf die darunter liegende Terrasse und blieb verletzt am Betonboden liegen. Andere Gäste des Jugendheimes beobachteten den Absturz und leisteten sofort erste Hilfe. Der Zivildiener wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.