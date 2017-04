Angst bei Bauern vor Minustemperaturen

Obst- und Weinbauern droht ein Totalausfall. In der Nacht auf Freitag werden von Meteorologen Temperaturen im Minusbereich erwartet. Das würde für die Triebe und Knospen den sicheren Tod bedeuten. Die kommenden Nächte werden entscheidend.

Die heimischen Obst,- und Weinbauern greifen daher zu verschiedenen Methoden um das Schlimmste zu verhindern. Winzer Erwin Gartner aus St. Andrä im Lavanttal setzt zum Beispiel auf eine in Kärnten völlig neue Frost-Abwehr. Er bestellte in Frankreich hergestellte Kerzen, die die ganze Nacht lang zwischen den Rebstöcken brennen sollen.

Entscheidung im Zehntelgrad-Bereich

„Wir bemühen uns dass wir die Frostschutzkerzen rechtzeitig bekommen. Die können die Temperaturen um bis zu 2 Grad heben. Das könnten die entscheidenden Zehntelgrade sein, die dazu führen, dass die Reben nicht abfrieren“, meint der Weinbauer. Die Kerzen sind 6 Kilo schwer und brennen bis zu zehn Stunden lang. In Deutschland habe Gartner noch ein paar Paletten aufgetrieben. „Jetzt geht es darum, dass die Spedition schneller ist“, so Gartner.

Strohballen anzünden gegen Minustemperaturen

Schon im Vorjahr hatte der Weinbauer aufgrund der tiefen Temperaturen Ende April, rund 80 Prozent seiner Ernte verloren. Ein weiterer Totalausfall bei den Obstkulturen müsse jedenfalls verhindert werden, sagen Landwirte im Lavanttal. Sie wollen, wenn es sein muss, auch Strohballen unter ihren Obstbäumen anzuzünden, um den Frost zu verhindern.

Bis nächste Woche Morgenfrost möglich

Laut Meteorologen besteht bis in die nächste Woche hinein die Gefahr von Morgenfrost. „Für die Nacht von Donnerstag auf Freitag erwarten wir, dass er aufklart. Dadurch können die Temperaturen abstürzen und es ist in Kärnten verbreitet mit mäßigem Morgenfrost zu rechnen“, sagt Martin Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt. Bis zu -5 Grad sind möglich.

Expertentipp: Sträucher abdecken

Um Schäden möglichst zu vermeiden, sollten kleinere Sträucher oder Gehölze abgedeckt werden, empfiehlt Gärtnermeister Christian Prinz. „Man sollte ein Vlies drüberziehen. Das ist auch vom Gewicht her in der Handhabung einfach. Mit Decken wird es schon schwieriger. Damit hat man schon wieder Bruchstellen an den Pflanzen.“ Bei Obstbäumen sieht Prinz aufgrund der Größe, geringe Chancen um sie adäquat vor den Minustemperaturen zu schützen.