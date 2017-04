Immer mehr grüne Nummerntafeln für E-Autos

Seit zwei Wochen gibt es die neuen grünen Nummerntafeln für Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Insgesamt 132 grüne Tafeln wurden seit 3. April ausgestellt. Der Umstieg auf grüne Nummerntafeln ist nicht verpflichtend. Alte Kennzeichen bleiben gültig.

Während neu zugelassene E-Autos das Kennzeichen mit grüner Schrift automatisch erhalten, können Besitzer bereits angemeldeter Elektrofahrzeuge entscheiden, ob sie die Nummerntafel bei der Zulassungsstelle austauschen. Alte Kennzeichen bleiben gültig. Es ist auch weiterhin auf ausdrücklichen Wunsch möglich, statt der grünen Nummerntafeln ein normales Kennzeichen für E-Autos zu beantragen.

E-Autos teilweise von Parkgebühren befreit

Mit dem grünen Kennzeichen sind E-Autos auf den ersten Blick erkennbar. In manchen Städten - darunter auch in Klagenfurt - sind Elektrofahrzeuge bereits von den Parkgebühren befreit. Das Verkehrsministerium will mit den grünen Kennzeichen den Gemeinden ein Instrument in die Hand geben, einfach und schnell zusätzliche Anreize für den Umstieg auf E-Autos zu setzen. Tatsächlich steigt die Beliebtheit von E-Autos. Mit Jahresende 2016 waren in Kärnten 518 E-Autos angemeldet. In den ersten drei Monaten des heurigen Jahres gab es 65 Neuanmeldungen von Elektrofahrzeugen.

Grüne Kennzeichen im Trend

Gut angenommen werden offenbar auch die neuen grünen Kennzeichen, die es eben jetzt seit Anfang April gibt. 132 dieser Tafeln wurden bis jetzt in Kärnten ausgegeben. Davon sind 34 Neuanmeldungen und 98 Ummeldungen. Eine Neuanmeldung kostet übrigens 191 Euro, ein Tausch eines bestehenden Kennzeichens auf ein neues grünes Kennzeichen kostet 21 Euro.