Untersuchung nach Unfall mit Regal

Das Arbeitsinspektorat begutachtet am Dienstag das Tourismusbüro in Sattendorf, wo eine Mitarbeiterin unter einem zusammengebrochenen Regal eine Nacht lang gefangen war. Sie ist immer noch im Krankenhaus.

In so einem Fall wird immer mit dem Arbeitgeber und mit der betroffenen Person gesprochen, im konkreten Fall mit der 37 Jahre alten Mitarbeiterin aus Velden. Dabei wird auch Hand in Hand mit der Polizei zusammengearbeitet, die eine Erstmeldung an das Arbeitsinspektorat abgibt - mehr dazu in Ganze Nacht unter Regal gefangen.

ORF

Nach Abschluss der Untersuchungen gibt es für die Arbeitsinspektoren drei Möglichkeiten, in so einem Fall vorzugehen: Die Aufforderung an den Arbeitgeber, die Sicherheit am Arbeitsplatz herzustellen, eine Verwaltungsanzeige oder eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Polizei

Schweren Schock und Prellungen erlitten

Die Frau, die in Sattendorf unter dem 2,80 Meter hohen Regal und den mehrere hundert Kilo schweren Kartons mit Prospekten eingeklemmt war, wurde mit schweren Prellungen am ganzen Körper in das Krankenhaus nach Villach gebracht. Dort wurden auch erste Anzeichen von Austrocknung festgestellt. Zudem erlitt die Frau einen schweren Schock. Sie ist weiterhin zur stationären Behandlung im Krankenhaus Villach.