„Keltengolf“ am Neun-Loch-Platz

Das Kugelschlagen ist ein uralter Zweinitzer Brauch am Ostersonntag: Golf aus der Keltenzeit mit Hartholzschläger und Holzkugel. Am kommenden Samstag findet ein Turnier am Golfplatz Längsee-St. Veit statt, bei dem Kugelschlagen und Golf kombiniert werden.

Das Kugelschlagen stammt aus der Keltenzeit und wird heute noch im Gurktal gespielt, es gibt einen eigenen Kugelschlagverein. Das Werkzeug heißt „Kolm“, ein Stück Hartholz, in welchem ein Stiel - bestehend aus einem kleinen, frischen Fichtenbäumchen - montiert wird. Dazu gehört eine Kugel, die auch aus Hartholz oder aus einem Wurzelstück gemacht wird. Auf der Strecke kämpfen die Gruppen, die aus je vier Personen bestehen, immer zwei gegen zwei gegen Schlechtpunkte, die „Mulle“ genannt werden. Eine Mulle geht an denjenigen, der die Kugel nicht so weit wie der Gegner schlagen kann.

Kugelschlagen Urzeitgolf am Golfplatz, am Samstag kombiniert mit „richtigem“ Golf.

Golfer und Kugelschlager spielen zusammen

Beim Turnier am Samstag werden Golf und Kugelschlagen kombiniert: Ein Golfer spielt mit einem Kugelschlager zusammen, das beste Ergebnis pro Loch zählt. Allerdings spielt der Kugelschlager dabei auch mit einem Golfball. Für das Turnier wird bereits geprobt.

Erich Lerchbaumer ist Kugelschlager und Golfer: „Kugelschlagen kommt aus dem Gurktal und wird am Ostersonntag durchgeführt. Es hat durchaus Parallelen zu Golf. Es wird mit der Holzkugel und einem Holzschläger gespielt. Die Bewegung und Haltung seien sehr ähnlich zum Golfen.“ Nur müsse die Kugel mit der linken Hand hochgeworfen werfen und wird nicht auf ein Tee gelegt. Thomas Kogeler, Manager des GC Längsee-St. Veit sagte, der Präsident sei schon lange Kugelschlager und so sei es zur Idee der Kombination von Kugelschlagen und Golf gekommen.

Schaft wird frisch geschnitten

Ebenso wichtig wie beim Golfen sei auch beim Kugelschlagen das Equipment, so Lerchbaumer. Der Schaft des Kolms müsse flexibel sei und daher werde er frisch geschnitten und dann könne man erst spielen. „Der muss richtig saftig sein“. Ein Par drei sei für einen Kugelschlager schon sehr gut, so Lerchbaumer. Das Turnier beginnt am Samstag um 9.00 Uhr. Gespielt wird eine Runde auf dem Neun-Loch-Platz. Rund 40 Kugelschlager und ebensoviele Golfer werden mit dabei sein.