Keine Kanalrebellen mehr in Kärnten

Die letzten fünf säumigen Kärntner Gemeinden - Lesachtal, Dellach, Feistritz an der Gail, Zell und Globasnitz - sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen worden - das endgültige Aus für die letzten „Kärntner Kanalrebellen“.

Eigentlich hätten alle Kärntner Gemeinden mit dem Jahr 2015 ihre Abwasserentsorgung regeln müssen. Weil aber fünf Gemeinden bis zuletzt säumig waren und bereits Strafen für jene Hausbesitzer drohten, die keine Kanalanschlüsse hatten, verlängerte das Land die letzte Frist bis Juli 2016 - mehr dazu in Kanal: Streit um Fristverlängerung für Säumige. Nun wurden auch die restlichen Gemeinden an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.

ORF/Matha

Hausbesitzer wurden „aus dem Kriminal geholt“

Es dauerte zwei Jahre und etliche Verhandlungsrunden, alle 132 Kärntner Gemeinden in ein gemeinsames Kanalnetz zu bekommen. Den Gemeinden Lesachtal, Dellach, Feistritz an der Gail, Zell und Globasnitz gewährte das Land zuletzt noch Fristverlängerungen, um Hausbesitzer, die ihre Abwässer nicht ordnungsgemäß entsorgen konnten, „aus dem Kriminal zu holen“, wie es damals hieß.

Die Fristverlängerung stieß vor allem jenen Kärntner Gemeinden auf, die ihre Abwasserentsorgung pünktlich fertiggestellt hatten. Landesrat Rolf Holub von den Grünen sagte: "Jetzt haben wir schlussendlich alle unter einem Dach und das macht uns doch sehr stolz, auch wenn sich andere aufregen, dass es ungerecht ist, dass manche 20 Jahre keine Kanalgebühr gezahlt haben. Aber jetzt sind sie alle brav und werden auch dabei sein und das ist natürlich für die gesamte Wasserqualität ganz wichtig.“

Enorme finanzielle Mittel eingesetzt

Für die kommunalen Abwasserreinigungsanlagen wurden in den vergangenen Jahrzehnten enorme finanzielle Mittel von der öffentlichen Hand als auch von den anschlusspflichtigen Hausbesitzern eingesetzt. Insgesamt gibt es in Kärnten derzeit 13 Verbandskläranlagen und 47 kommunale Kläranlagen, mit deren Hilfe fließende Gewässer und das Grundwasservorkommen in den Gemeinden vor Verschmutzung geschützt werden.

