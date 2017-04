Erste ökumenische Fleischweihe

Die Speisensegnungen im ganzen Land sind für viele Kärntner heimlicher Höhepunkt der Karwoche. In Krumpendorf gab es eine Premiere. Dort luden der katholische und evangelische Pfarrer zur allerersten ökumenischen Fleischweihe.

Ferdinand Unegg ist der Konfession nach evangelisch, seine Frau Gertraud Katholikin. Das Ehepaar kommt - quasi in gelebter Ökumene - seit Jahrzehnten am Karsamstag mit seinem Weihkorb in Krumpendorf zur Speisensegnung. „Wir leben ökumenisch, sie geht mit mir mit und ich gehe mit ihr mit“, so Ferndinand Unegg. Ausgerechnet in Krumpendorf haben nun auch die beiden christlichen Kirchen zur österlichen Eintracht gefunden und eine katholisch-evangelische Fleischweihe abgehalten.

ORF

Idee zur Speisensegnung kam Pfarrern beim Essen

Ausgerechnet beim gemeinsamen Essen kam den evangelischen und katholischen Pfarrern die Idee einer gemeinsamen Fleischweihe, so Hans Peter Premur. „Wir haben uns überlegt, was können wir für ökumenische Projekte machen, die eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit haben und die auch eine Vorbildwirkung für Kärnten haben könnten.“

Für den evangelischen Pfarrer, Martin Madrutter, war die Fleischweihe eine Premiere: „Wir segnen ja vieles gemeinsam - wie z.B. Feuerwehrautos oder neue Häuser - warum also nicht auch die gemeinsame Speisensegnung?“

ORF

Fleischweihe: Das „achte Sakrament“ in Kärnten

Heutzutage sei man so weit im Denken, dass es gegen solche Projekte keine Widerstände mehr gebe. Die Speisenweihe sei zwar „für die Kärntner das achte Sakrament“, so Premur scherzend, in Wahrheit sei die Speisensegnung aber ein „sakramentenfreier Raum“ in dem die Katholischen und Evangelischen „alles tun können was wir wollen.“

ORF

Auch „ausgetretene“ Schäflein waren da

Sogar aus der Kirche ausgetretene Schäflein seien bei der Speisensegnung zugegen, so Premur. „Nicht nur Ausgetretene, sondern sogar nicht Getaufte sind da. Es sind auch Flüchtlinge da, die sich das anschauen, obwohl sie normalerweise kein Schweinefleisch essen.“ Man wolle zeigen, dass beide Kirchen „miteinander könnten“ und als „eine Kirche die Menschen begleiten.“

ORF

Weg frei für die Osterjause

Nach erfolgter Weihe der Osterspeisen war der Weg frei in Richtung Osterjause. Am Karsamstag klappern übrigens noch ein letztes Mal die Ratschen - als Ersatz für die Glocken, die ja dem Volksmund nach über Ostern nach Rom geflogen sind.