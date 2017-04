Mutmaßliche Raufbolde streiten alles ab

Eskaliert ist ein Streit am Karfreitag in einem Lokal in Treffen am Ossiacher See. Eine Person wurde verletzt. Zwei mutmaßliche Raufbolde und Zechpreller wurden später von der Polizei ausgeforscht, sind aber nicht geständig.

Zwischen zwei Villachern - 48 und 49 Jahre alt - und anderen Gästen kam es zuerst zum Streit, der dann in eine Rauferei ausartete. Mehrere Gläser gingen zu Bruch, eine Person wurde verletzt. Auch eine 31-jährige Frau kam nicht ungeschoren davon. Sie hatte schlichtend eingreifen wollen und wurde laut eigener Aussage von dem 49-Jährigen mit einem Fausschlag bedacht. Die Kellnerin des Lokals alarmierte daraufhin die Polizei.

In Villach ausgeforscht

Die beiden Villacher verließen ohne zu bezahlen das Lokal. Sie konnten aber im Zuge der Fahndung im Stadtgebiet von Villach ausgeforscht werden. Beide Männer waren laut Polizei alkoholisiert. Die Tat eingestanden haben sie nicht, laut Polizei folgen weitere Erhebungen und Zeugenbefragungen.

