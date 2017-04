Betrunkene Frauen beschimpften Polizei

Weil sie mit ihrem Auto Schlangenlinien gefahren ist, hat die Polizei eine stark alkoholisierte 25-Jährige aus Gmünd angehalten. Vor dem Alkotest verhielt sich eine Beifahrerin der Frau derart rabiat, dass sie festgenommen wurde.

Den Polizisten fiel das langsam fahrende Auto kurz vor 22.00 Uhr in Spittal an der Drau auf. Sie hielten den Pkw an, wobei die 25-jährige Lenkerin aus Gmünd einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Beamten machte. Sie wurde deshalb zum Alkotest aufgefordert.

Agressive Beifahrerin stachelte Lenkerin auf

Während der Aufwärmzeit des Alkotestgerätes stieg die Beifahrerin, eine 29-jährige Frau aus Krems, aus und kam zum Polizeiwagen, wo sie begann die Beamten „aufs Gröbste“ zu beschimpfen. Die Polizisten forderten sie mehrmals auf, ihr strafbares Verhalten einzustellen - ohne Erfolg. Schließlich wurde auch die 25-jährige immer aggressiver.

Weitere Einvernahmen folgen

Die Beifahrerin musste schließlich von der Polizei festgenommen werden. Eine weitere, im Pkw wartende Frau beruhigte die 25-jährige Lenkerin schließlich soweit, dass diese der Aufforderung zum Alkotest nachkam. Dieser ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Ihr Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen. Am Karsamstag erfolgen laut Polizei weitere Einvernahmen. Die 29-jährige Beifahrerin wird wegen aggressiven Verhaltens angezeigt.