Verpflichtendes Fahrtraining zeigt Erfolge

Der Mehrphasenführerschein, der seit 2003 gilt, hat sich mehr als bewährt. Innerhalb eines Jahres müssen Führerscheinneulinge nach der bestandenen Prüfung einen Fahrsicherheitskurs absolvieren. Die Zahl von Unfällen und Toten ging zurück.

Ein Drittel weniger Verkehrstote und ein Viertel weniger Unfälle in der Gruppe der Führerscheinneulinge zeigt für den ÖAMTC, dass die Einführung des Mehrphasentrainings ein Meilenstein in der Verkehrssicherheit ist. Robert Pichler, Leiter des ÖAMTC-Fahrtechnikzentrums in St. Veit, sagte, er vergleiche das mit der Einführung der Helm- oder auch der Gurtenpflicht.

ORF

Eigene Grenzen kennenlernen

Mehr Sicherheit fängt schon mit der richtigen Sitzposition im Auto an. Denn viele sitzen zu weit hinten und haben den Wagen dann nicht mehr richtig unter Kontrolle, das zeigt sich deutlich bei der Slalomübung. Am Ende der Trainingseinheiten sollen die Teilnehmer nicht nur das eigene Fahrzeug besser beherrschen, sondern auch die eigenen Grenzen kennen, so Pichler. Man könne sehr realistische Unfallszenarien, kritische Situationen im geschützten Bereich simulieren. Die Teilnehmer sollen aus der Komfortzone kommen und auch Aha-Erlebnisse haben.

ORF

Angst vor Schäden

Trotz des Führerscheins und bis zu einem Jahr Fahrpraxis wissen viele Kursteilnehmer anfangs nicht, wie sie auf Gefahren reagieren sollen und sie haben Angst davor, eine richtige Notbremsung hinzulegen. ÖAMTC-Instruktor Albert Hlavka sagte, wenn das ABS (Antiblockiersystem) zu regeln beginne, hätten viele Angst, etwas kaputtzumachen. EIn Teilnehmer sagte, das Notbremsen sei grauslich, es knacke und krache im Auto.

Abstandsübungen, das Fahren auf Schnee- und Nassfahrbahnen, Bergfahrten oder Kurventechnik sind ebenfalls zu absolvieren wie ein verkehrspsychologisches Gespräch. Neben dem Sicherheitsfaktor spielen natürlich auch die Kosten eine Rolle, sie bewegen sich bei allen Anbietern um die 150 Euro.

Links: