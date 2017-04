Zwei Brände in Pizzeria: Koch unter Verdacht

Ein mutmaßlicher Brandstifter muss sich in Kürze vor Gericht verantworten. Er soll in der Silvesternacht in der Pizzeria in Ferlach, in der er als Koch arbeitete, einen Brand gelegt haben. Bereits zuvor brannte es in dem Lokal.

Der 54 Jahre alte Italiener war als Koch in der Pizzeria Topolino in Ferlach beschäftigt und wohnte direkt über dem Lokal. Bei seiner Verhaftung hatte er erklärt, nichts mit dem Brand von der Silversternacht zu tun zu haben. Trotzdem sitzt er bis heute in Untersuchungshaft.

Ähnliche Vorfälle in Deutschland

Die Polizei befragte in den letzten Monaten zahlreiche Zeugen befragt und sämtliche Spuren ausgewertet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Abgesehen von den Indizien dürfte dabei auch die Tatsache eine Rolle gespielt haben, dass dies nicht die ersten einschlägigen Ermittlungen gegen den Italiener sind. Der Mann soll nämlich bereits in Deutschland Spuren hinterlassen haben. Auch dort habe es in Lokalen, in denen er arbeitete, gebrannt, so die Ermittler. Nur dürften die Beweise dort für eine Anklage nicht ausgereicht haben.

Nach zwei Bränden sperrt Lokal wieder auf

Am 27. April muss sich der 54-jährige Koch vorerst nur wegen des Brandes in der Silvesternacht verantworten. Ermittelt wird gegen ihn aber auch im Zusammenhang mit dem ersten Brand in derselben Pizzeria im März vergangenen Jahres. In den vergangenen Wochen wurden die Räume der Ferlacher Pizzeria zum zweiten Mal saniert, am kommenden Mittwoch sperrt sie wieder auf.

