Neues Heim für ausgesetzte Minischweine

Die letzten fünf Minischweine, die 2016 auf dem Dobratsch ausgesetzt worden sind, finden nun auf einem Hof in Grafenstein eine neue Heimat. Bisher waren sie in einem Gehege des Villacher Tierheims untergebracht.

Insgesamt 21 Minischweine wurden im März 2016 von einem Villacher, der sie nicht mehr halten durfte, auf dem Villacher Hausberg Dobratsch ausgesetzt. Über das Osterwochenende kamen viele Villacher, um die Tiere zu besuchen und zu füttern. Einige Säue waren damals auch trächtig - mehr dazu in Heimatsuche für ausgesetzte Schweine. Der Besitzer fütterte die Tiere zwar, doch bei der Kälte auf dem Berg hätten die Ferkel wohl nicht überlebt.

Ostern 2016 Die Schweine waren ein Besuchermagnet auf dem Berg. Gehma Schweindln schaun hieß es in Villach.

In freier Wildbahn konnten sie daher nicht bleiben, deshalb kümmerte sich zunächst der Villacher Tierschutzverein um die Schweine. Allein, sie auf dem Berg einzufangen, war eine Herausforderung für die Helfer - mehr dazu in Erfolgreiche Schweinejagd am Dobratsch. Man baute für die Tiere in Ludmannsdorf auf einem Grundstück des Tierschutzvereins extra ein Gehege.

Fünf Eber übersiedeln auf den Melcherhof

20 Tiere, die der Tierhalter noch in seiner Unterkunft hatte, fanden auf dem Melcherhof in Grafenstein ein neues Zuhause. Nach und nach fand der Tierschutzverein für die Tiere in seiner Obhut gute Plätze, es gab zwischendurch auch Nachwuchs. Nun wurden auch die restlichen fünf Eber, die nicht vermittelt werden konnten, auf den Hof von Willemine van Ee umziehen. Am Donnerstag wurden sie zum Hof gebracht. Als Gegenleistung hilft der Tierschutzverein der Hofbesitzerin beim Ausbau des Geheges, auch ein Freigehege soll errichtet werden.