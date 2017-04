Heuer kein Osterfeuer in Klagenfurt

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist in Klagenfurt heuer das Abbrennen von Osterfeuern in der Nacht von Karsamtsag auf Ostersonntag verboten. In Villach gibt es kein Verbot.

Bügermeisterin Maria Luise Matthiaschitz (SPÖ) lehnte für die Landeshauptstadt alle 30 Anfragen auf Osterfeuer ab. Grund ist die anhaltende Trockenheit. Von der Feuerwehr wird das Abbrennen von Osterfeuern in der jetzigen Situation als „nicht ungefährlich“ eingestuft. Von dem Osterfeuer-Verbot ist auch das Osterfeuer auf der Schleppealm betroffen.

Beim Magistrat Villach werden nach derzeitigem Stand alle sechs dort vorgesehenen Osterfeuer planmäßíg stattfinden können. Von der Feuerwehr Villach gibt es dazu eine positiven Bescheid.