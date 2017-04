SeneCura will Wagner-Pflegeheime übernehmen

Die insgesamt 14 Pflegeheime, Kurhotels und Tageseinrichtungen der Wagner Gruppe in Kärnten sollen von der französischen SeneCura übernommen werden. Jetzt prüft die Bundeswettbewerbsbehörde.

Mit dem Zusammenschluss der Einrichtungen von Wagner und SeneCura würde in Kärnten der größte private Anbieter am Pflegeheimsektor mit insgesamt knapp 1.000 Betten entstehen. Deshalb muss die Wettbewerbsbehörde bis 8. Mai prüfen, ob dadurch nicht ein Kartell entsteht. SeneCura hat auch Interesse an der Übernahme der vier Kurhotels der Wagner Gruppe in Kärnten und der fünf Tageseinrichtungen für alte und beeinträchtigte Menschen angemeldet.

Mitarbeiter befürchten Verschlechterungen

Die Mitarbeiter von Wagner befürchten Verschlechterungen durch die Übernahme. Ein Sprecher der Wagner Gruppe versicherte, wenn der Verkauf über die Bühne geht, werde für die Patienten und die Mitarbeiter alles gleich bleiben.

SeneCura betreibt nach eigenen Angaben österreichweit 59 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 3.500 Beschäftigten. SeneCura hat derzeit zehn Einrichtungen in Kärnten. Darunter sind Anlagen für Betreutes Wohnen und Pflegezentren in St. Veit, Bad St. Leonhard und Villach, sowie Sozial- und Pflegezentren in Klagenfurt, Wolfsberg und Arnoldstein.

Links: