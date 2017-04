Anmeldefrist für einige Studien endet

In einem Monat endet an den heimischen Universitäten die Anmeldefrist für einige Studien. Noch gibt es genug Plätze, wer sich aber nicht rechtzeitig bewirbt, verliert ein ganzes Jahr.

Wer Medien und Kommunikationswissenschaften, Angewandte Betriebswirtschaft, Wirtschaft und Recht, oder ein Lehramt studieren möchte, der muss sich jetzt dafür anmelden. Wer die Frist versäumt, kann nicht in einem halben Jahr im Sommersemester einsteigen, sagt Patricia Leitgeb. Sie ist auf der Alpen Adria Universität für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Wirtschaftswissenschaften zuständig: "Es geht um das ganze Studienjahr. Wenn also jemand 2017 oder 2018 an unserer Universität eines der genannten Studien belegen möchte, dann muss er sich jetzt bis 15. Mai anmelden.

ORF

Aufnahmeprüfungen: Gut zu schaffen

Besonders beliebt sind an der Klagenfurter Uni die Angewandte Betriebswirtschaft und die Medien und Kommunikationswissenschaft. Gibt es zu viele Bewerber, dann gibt es auch Aufnahmeprüfungen. „Man muss sich davor nicht fürchten: Wenn man gerade maturiert hat, dann kann man diese Prüfung gut absolvieren.“

Im Bereich Wirtschaftswissenschaften gibt es in Klagenfurt insgesamt 426 Plätze. In den letzten zwei Jahren waren keine Aufnahmeprüfungen notwendig, weil es sich mit der Anzahl der Interessenten gut ausgegangen ist, sagte Leitgeb. Bei den Lehramtsstudien läuft es ein wenig anders ab: „Da ist es so, dass es eine Qualifikationsprüfung gibt, abhängig von dem Fach, das jemand studieren möchte.“ Die Prüfungen sind österreichweit einheitlich organisiert. Auf der Homepage der Universitäten wird aufgelistet, in welchen Studien es Aufnahmeverfahren gibt und wie sich die Studenten auf das Aufnahmeverfahren am besten vorbereiten können.

