Altbauer mit Traktor schwer verunglückt

In der Gemeinde Greifenburg hat sich ein Altbauer schwer verletzt. Der 82 Jahre alte Mann verunglückte mit seinem Traktor. Familienangehörige fanden ihn nach einer Suchaktion und alarmierten die Rettungskräfte.

Der 82-Jährige war mit seinem Traktor auf einem Güterweg in knapp 1.000 Meter Seehöhe unterwegs. Als er versuchte, das Fahrzeug zu wenden, dürfte der Traktor über den Fahrbahnrand hinausgerutscht sein. Mehrere Meter stürzte die Zugmaschine über eine steil abfallende Böschung. Der 82-Jährige wurde vom Traktor geschleudert und kam auf der Heckschaufel zum Liegen, der Traktor blieb schließlich in einer Mulde hängen.

Suche nach bewusstlosem Pensionisten

Der 82-Jährige blieb bewußtlos liegen. Als er bis zum Abend nicht nach Hause kam, starteten sein 27-jähriger Enkel und dessen 59-jähriger Onkel eine Sucheaktion. Die beiden entdeckten den Pensionisten schließlich in einem Waldstück. Polizei, Rettung, Feuerwehren und 70 Mann der Bergrettung rückten an. Der Altbauer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau geflogen.