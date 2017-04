Mehr Kontrollen im Osterreiseverkehr

Im Osterreiseverkehr wird die Polizei an unfallträchtigen Straßenstücken verstärkt kontrollieren. Es werden auch vermehrt Alkohol- und Suchtmittelkontrollen durchgeführt. Die Polizei rät zu Vorsicht im Osterreiseverkehr.

Rund um die Feiertage ist mit verstärktem Reiseverkehr zu rechnen, warnte die Polizei in einer Aussendung. Die Polizei werde bemüht sein, die Verkehrsteilnehmer über aktuelle Behinderungen so schnell wie möglich zu informieren. Bis einschließlich Ostermontag, den 17. April, werde es zudem verstärkte Kontrollen an unfallträchtigen Straßenstücken sowie auf bevorzugten Motorradstrecken geben. Ziel der Polizei ist es, mittels intensiven Personaleinsatzes und besonderen Maßnahmen die Unfallhäufigkeit zu reduzieren.

Früher fahren, Stress vermeiden

Die Autofahrer sind daher aufgefordert, auf Rad-, Moped und Motorradfahrer besondere Rücksicht zu nehmen. Im Zweifelsfall sei ein zusätzlicher Kontrollblick für diese Verkehrsteilnehmer oft lebensrettend. Die Fahrt in den Osterurlaub solle wegen der zu erwartenden Verkehrsdichte etwas früher angetreten werden, rät die Polizei. Dadurch könne der Reisestress und damit die Unfallgefahr deutlich verringert werden.

Die Verkehrspolizei appellierte an die Verkehrsteilnehmer, Geschwindigkeitslimits und entsprechende Sicherheitsabstände einzuhalten. Auf den Konsum von Alkohol sollten Lenker von möglichst verzichten. Mit den Worten, „die Kärntner Polizei wünscht ein schönes Osterfest“, schließt die Aussendung der Landesverkehrsabteilung.