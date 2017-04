Wieder Brände entlang der Tauernbahn

Am Montagabend ist es im Mölltal erneut zu einem Großeinsatz der Feuerwehren gekommen. Entlang der Tauernbahnstrecke brachen an mehreren Stellen Böschungsbrände aus, teilweise in der Nähe von bewohntem Gebiet. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

Neun Feuerwehren mit 150 Einsatzkräften wurden nach 21.00 Uhr zu dem Einsatz entlang der Tauernbahnstrecke in den Gemeinden Reißeck und Mühldorf gerufen. Die Böschungsbrände waren - wie zuletzt Ende März - im Gebiet von Preisdorf und Pattendorf ausgebrochen. Teiweise reichten sie bis nach Penk.

Ersten Informationen zufolge dürfte das Feuer diesmal auch teilweise bis in bewohntes Gebiet reichen. Am späten Abend bestätigte Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober nach einem Lokalaugenschein im Einsatzgeibet gegenüber dem ORF, dass die Flammen großteils unter Kontrolle seien. Während der Nachtstunden werde die Feuerwehr aber weitere Nachlöscharbeiten und Kontrollen durchführen, hieß es.

Nach dem letzten Brandeinsatz hatten die Einsatzkräfte Kritik an den ÖBB geäußert: Der Brand wäre durch „Feuergürtel“ zu verhindern gewesen - mehr dazu in Tauernbahn-Brand: „Feuergürtel“ fehlen (kaernten.ORF.at; 29.3.17). Erst am Montag hatten mehrere Bürgermeister im Mölltal erneut den Druck auf die ÖBB erhöht. Bauliche Maßnahmen entlang der Tauernstrecke seien schon lange überfällig, um vor Böschungsbränden zu schützen - mehr dazu in Druck auf ÖBB nach Böschungsbränden (kaernten.ORF.at; 10.4.17).