Safeknacker im Bezirk St. Veit

Safeknacker machen den Bezirk St. Veit an der Glan unsicher. Erst am Wochenende verursachten Unbekannte in einer Firma in St. Veit hohen Sachschaden. In der Nacht auf Montag wurde in der Gemeinde St. Georgen am Längsee eingebrochen.

In der Nacht auf Montag drangen die Täter in die Werkstätte eines Sportvereines in St. Georgen ein. Sie stahlen unter anderem einen Winkelschleifer, ein Brecheisen und ein Maurerfäustel. Anschließend brachen sie in ein Nebengebäude ein. Dort brachen sie vermutlich mit dem gestohlenen Werkzeug vier Getränkeautomaten auf und entnahmen daraus Bargeld in unbekannter Höhe.

Abermals hoher Sachschaden

Schließlich zwängten die Täter noch die Eingangstüre zum Vereinslokal auf, durchsuchten dort verschiedene Schränke und schnitten mit dem Winkelschleifer einen Standtresor auf. Daraus stahlen sie Bargeld in derzeit ebenfalls noch unbekannter Höhe. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Schon am Wochenende richteten die Täter bei einer Firma in der Gemeinde St. Veit hohen Sachschaden an. Einen Tresor brachen die Täter mit roher Gewalt auf, einen zweiten mussten sie liegen lassen, weil der Transport mit einem Stapler schief ging. Ob es sich in beiden Fällen um die selben Täter handelt, steht derzeit noch nicht fest.