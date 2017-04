Kaiser: „Eiserne Reserve“ ist Fleiß der Kärntner

SPÖ, ÖVP und Grüne werden am Dienstag einen Gesetzesentwurf verabschieden, der die Auflösung des Zukunftsfonds zur Heta-Schuldentilgung ermöglicht. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte, die „eiserne Reserve“ sei dann der Fleiß der Kärntner.

Er war in den Augen der Finanzreferentin das letzte Sparbuch des Landes Kärnten: der Zukunftsfonds (heute Sondervermögen Kärnten), in dem 513 Millionen Euro liegen. Lange hatte sich das Land gewehrt, diesen aufzulösen und damit einen Teil zur Tilgung der Schulden aus dem Hypo-Desaster beizutragen. Jetzt geschieht es doch. In der Regierungssitzung wird ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Dieses ist notwendig, weil die Auflösung derzeit nur mit einem einstimmigen Regierungsbeschluss und einer Zweidrittelmehrheit im Landtag möglich ist und sich die FPÖ querlegt - mehr dazu in Eigenes Gesetz für Auflösung von Zukunftsfonds.

Sondervermögen ist nicht mehr

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bestätigte am Dienstag im Ö1-Morgenjournal, dass damit die eiserne Reserve des Landes künftig nicht mehr zur Verfügung steht: „Wir haben eine eiserne Reserve und das sind die fleißigen Kärntner. Das ist die Zukunftsorientierung unseres Landes. Wir haben die eiserne Reserve Sondervermögen Kärnten mit dem heute zu erwartenden Beschluss nicht mehr.“

Bisher brachte der Zukunftsfonds zehn Mio. Euro pro Jahr. Das Geld war für Forschung und Entwicklung und damit auch Arbeitsplätze gedacht. Werde es jetzt keine Forschung mehr geben, so die Frage an Kaiser: „Ganz im Gegenteil, man merkt das beim Anwachsen der Forschungsquote, wir befinden uns an 5. Stelle in Österreich mit steigenden Prognosen. Es bedeutet aber, dass wir einen Teil der Schulden, die wir in Höhe von 1,2 Mrd. aufgenommen haben, mit dem Erlös des Sondervermögens zur Tilgung heranziehen.“ Bereits seit 2013 betreibe man „intelligentes Sparen“, so Kaiser. Das gebe dem Land noch gewisse Investitionsfreiräume.

Verbesserungsklausel nur ein Teil

Die FPÖ kritisierte, dass die Erlöse aus der Heta besser als gedacht bei acht statt erwarteter sieben Mrd. liegen. Daher kritisiert sie, dass es verabsäumt worden sei, eine Besserungsklausel bei den Verhandlungen mit den Heta-Gläubigern einzubauen. Dazu sagte Kaiser: „„Das ist immer nur ein Teil einer Sichtweise, denn eine Verbesserungsklausel zu Beginn der Verhandlungen hätte auch eine Verschlechterungsklausel impliziert. Man hätte das Risiko auf beide Seiten auf sich nehmen müssen.“

„Kärnten wird reich“ Im Zukunftsfonds, heute Fonds Sondervermögen Kärnten, wurde 2007 das Geld aus dem Verkaufserlös der Hypo an die Bayerische Landesbank angelegt. Der damalige Landeshauptmann Jörg Haider posaunte in einer Aussendung „Kärnten wird reich“. Das Geld sollte für künftige Generationen vermehrt werden. Nun dient der Fonds der Abdeckung von Schulden, die durch die Landeshaftungen der Hypo entstanden.

„So risikoarm wie möglich verhandelt“

Man habe aber so risikoarm wie möglich in die Verhandlungen gehen wollen, so Kaiser. Man habe auf Basis einer Schuldentragfähigkeitsfestellung und einer Statusfeststellung des Landesvermögens die Summe ermittelt, die man beizutragen habe, um die Schuld, die aus der FPÖ-Ära stamme, loszuwerden. 400 Mio. von den ermittelten 1,2 Mrd. werde man mit der Auflösung des Zukunftfonds auf einmal zurückzahlen und damit wieder mehr Spielraum im Schuldendienst schaffen, der sich auf 30 Jahre erstrecke.

„FPÖ hat nichts gelernt“

Auf die Drohung von FPÖ-Landesparteibomann Gernot Darmann, man werde eine Sachverhaltsdarstellung verfassen und einen Antrag auf Prüfung durch den Rechnungshof stellen, sagte Kaiser: "Der Landesrechnungshof war von Anfang an involviert und prüft begleitend. Er hat auch den Vermögensstatus überprüft und testiert. Wenn die, die die Causa verursacht haben, nun diejenigen klagen wollen, die das Land retten, dann bricht das Argument von selbst zusammen. Die Freiheitliche Partei und der Vorsitzende haben aus der Geschichte nichts gelernt.“

Das geplante Gesetz sei komplex und betreffe acht Gesetzesmaterien. Nach dem erfolgten Beschluss in der Landesregierung werde es dem Landtag vorgelegt, dort brauche es eine Zweidrittel-Mehrheit. Ziel sei es, mit 1. August den Bereich abgeschlossen zu haben, so Kaiser.

Link: