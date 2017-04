Weiter Suche nach rätselhaftem Einbrecher

Die Kriminalpolizei in Villach fahndet immer noch nach einem Serieneinbrecher. Der Mann bricht Kellerabteile auf, stiehlt aber höchstens Essen und Getränke. Er dürfte psychische Probleme haben, so die Polizei.

Bis zu 40 Einbrüche in Kellerabteile werden dem Unbekannten zur Last gelegt, betroffen sind vor allem die Bewohner von Genossenschaftswohnungen. Der letzte ihm zur Last gelegte Einbruch fand in der Nacht zum Samstag statt. Rätselhaft ist das Vorgehen des Täters für die Polizei vor allem deshalb, weil er teure Räder und Wertgegenstände zurücklässt und sich nur an Essen und Getränken bedient.

LPD Kärnten

Der Täter geht offenbar ohne jegliches Muster vor, betroffen ist ganz Villach. Die Polizei vermutet, dass der Mann psychisch beeinträchtigt ist. Es dürfte sich zudem um einen Ausländer handeln. Die Polizei konnte an den Tatorten bereits mehrmals DNA-Spuren sicherstellen, muss den Einbrecher aber auf frischer Tat ertappen, um ihn dingfest machen zu können. Die Bevölkerung wird dringend um Hinweise gebeten.