Gestohlenes Mofa hing in Brückengeländer

Im Villacher Stadtteil Neufellach ist am Sonntag ein Mofa im Geländer einer Brücke über die Drau gehangen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Die Diebe dürften versucht haben, das ausgeschlachtete Mofa zu entsorgen.

Sonntagfrüh wurde die Polizeiinspektion Neufellach von Passanten verständigt, dass an den Geländerseilen der Fußwegbrücke Fellacher Steg in Villach ein Fahrzeugwrack hängen würde. Eine Polizeistreife fuhr zu der Brücke und stellte fest, dass versucht wurde, das Wrack eines ausgeschlachteten Motorfahrrades über das Brückengeländer in die Drau zu entsorgen.

Polizeiinspektion Neufellach

Feuerwehr musste Mofa aus den Seilen bergen

Der Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, da sich das Fahrzeugwrack in den Seilen des Brückengeländers verfing und nicht mehr gelöst werden konnte. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde die Feuerwehr Villach angefordert. Die Feuerwehrleute konnten das Mofa erst bergen, nachdem die Seile der Brücke abmontiert wurden.

Polizeiinspektion Neufellach

Besitzer wusste nichts vom Diebstahl

Fahrzeugbesitzer ist ein 16 Jahre alter Villacher. Er wurde von der Polizei darüber informiert, dass sein Mofa gefunden worden ist. Der 16-Jährige gab an, noch gar nichts vom Diebstahl seines Mofas bemerkt zu haben. Er habe es erst vor wenigen Tagen um 400 Euro gekauft und am Parkplatz vor seinem Mehrparteienhaus versperrt abgestellt.