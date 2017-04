Klagenfurt: Mann von Unbekannten beraubt

Ein 23 Jahre alter Mann aus Reifnitz hat bei der Polizei angezeigt, dass er in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt beraubt worden sei. Zwei unbekannte Männer sollen ihn attackiert und das Handy und eine Jacke geraubt haben.

Der Mann gab an, er habe gegen 21.20 Uhr in sein Auto in der Klagenfurter Innenstadt steigen wollen, als er von den zwei Unbekannten angesprochen worden sei. Die Unbekannten sprechen mit ausländischem Akzent und forderten den Mann auf, ihnen sein Handy zu geben.

Opfer leistete vergeblich Widerstand

Der 23-Jährige lies sich vorerst nicht einschüchtern und weigerte sich, sein Handy heraus zu geben. Darauf hin attackierte einer der Männer den Reifnitzer. Sein Komplize riss ihm das Handy aus der Hand und nahm noch eine Jacke aus dem Auto an sich. Beide Männer ergriffen die Flucht. Der Reifnitzer blieb unverletzt.

Nach eigener Angabe fuhr er zuerst nach Hause und erstattet dann Anzeige bei der Polizei. Noch in der Nacht wurde er einvernommen. Seine Angaben zu den zwei mutmaßlichen Tätern seien noch recht vage, hieß es von der Polizei. Die Beamten hoffen noch auf weitere Erkenntnisse. Am Sonntag soll es zu einer weiteren Befragung des Opfers kommen.