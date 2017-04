Reiterin von Pferd durch Koppel geschleift

Eine 27 Jahre alte Frau aus Straßburg ist am Samstag bei einem Unfall auf der Pferdekoppel schwer verletzt worden. Als die Frau das Pferd von einer Wiese führte, ging das Tier plötzlich durch. Die Frau blieb am Zuggeschirr hängen und wurde mitgeschleift.

Die Pferdebesitzerin wollte ihr Reitpferd am Samstagnachmittag auf ihrem Anwesen in der Gemeinde Straßburg (Bezirk St. Veit an der Glan) von der Weide in die Koppel zu führen. Dabei hielt die 27-Jährige ihr Pferd am Zuggeschirr, das am Zaumzeug des Pferdes angehängt war. Als das Pferd plötzlich durchging, versuchte die Frau das Tier zurück zu halten. Dabei verfing sich das Zuggeschirr um ihren linken Knöchel. Die Frau stürzte und wurde liegend vom Pferd etwa 100 Meter durch die Koppel geschleift.

Ehemann durch lautes Schreien alarmiert

Ihr 60 Jahre alter Ehemann wurde durch lautes Schreien seiner Gattin auf den Vorfall aufmerksam. Er konnte das Pferd beruhigen und zum Stillstand bringen. Die Pferdebesitzerin erlitt eine schwere Beinverletzung am linken Sprunggelenk, sowie zahlreiche Abschürfungen und Prellungen.

Die 27-Jährige wurde vom praktischen Arzt und dem Notarztteam erstversorgt. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.