Wespenstich: Sechsjähriger auf Intensivstation

Ein sechs Jahre alter Bub aus Maria Elend ist am Samstag von einer Wespe in den Finger gestochen worden. Der Bub erlitt einen allergischen Schock und musste auf der Intensivstation betreut werden.

In dem Garten der Familie in Maria Elend im Rosental stach gegen Mittag eine Wespe in den Finger des sechs Jahre alten Buben. Das Kind erlitt einen allergischen Schock. Der Vater wollte sein Kind mit dem Auto in das Klinikum Klagenfurt bringen. Auf dem Weg dorthin verstärkte sich die Atemnot des Buben derart, dass der Vater den Notarzt verständigte.

Zur Beobachtung auf der Intensivstation

Das Kind wurde vom Notarzt mit dem Rettungshubschrauber des ÖAMTC aufgenommen. Sein Zustand besserte sich durch die notärztliche Behandlung schnell, hieß es von der Polizei. Zur Beobachtung wurde der Bub auf die Intensivstation des Klinikum Klagenfurt gebracht. Sein Zustand war laut den behandelnden Ärzten bereits am Samstagnachmittag stabil.