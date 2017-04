Pony entlaufen: Auf Schnellstraße getötet

Ein entlaufenes Pony ist in der Nacht auf Samstag auf der Klagenfurter Schnellstraße bei Glandorf auf die Fahrbahn gelaufen. Zwei Autofahrer erfassten das Tier. Die Lenker blieben unverletzt, das Pony verendete.

Gegen 4.30 Uhr lief das Tier bei Glandorf auf die Schnellstraße. Ein 68 Jahre alter Pensionist aus Kappel am Krappfeld, der in Richtung St. Veit unterwegs war, konnte sein Auto nicht mehr bremsen und prallte gegen das Tier. Durch die Wucht des Anpralls wurde das Pony auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort wurde es vom Auto einer in Richtung Klagenfurt fahrenden, 50 Jahre alten Angestellten aus Althofen erfasst. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Das Pony verendete noch an der Unfallstelle.